KÃ¶pping: Bildung ist SchlÃ¼ssel zur Integration

Köpping: Bildung ist Schlüssel zur Integration

erschienen am 07.09.2016



Dresden/Kamenz (dpa/sn) - Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) hat die Bedeutung der Bildung bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund betont. «Die Aufnahme in eine Gemeinschaft von Schülerinnen und Schülern bedeutet für Kinder mit Flucht- und Migrationshintergrund auch das wirkliche Ankommen bei uns», sagte sie am Mittwoch im Dresden. «Hier passiert viel Integrationsarbeit quasi nebenbei.» Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lernten im vergangenen Schuljahr 26 148 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund an den allgemeinbildenden Schulen in Sachsen, 12 219 als fünf Jahre zuvor. Ihr Anteil lag bei etwas über 7 Prozent.

«Der Zugang zu Bildung und Bildungseinrichtungen ist für die Integration enorm wichtig. Denn in der Schule wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch unsere Werte», sagte Köpping.

«Die Integration der Zugewanderten in das Bildungswesen sollte möglichst schon im Vorschulbereich beginnen», hieß es beim Statistischen Landesamt in Kamenz vor dem Weltbildungstag an diesem Donnerstag. Mit Stichtag 1. März hätten sich in Sachsen 23 523 Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil ausländischer Herkunft war, in der Tagesbetreuung befunden. Das seien fast acht Prozent der betreuten Kinder insgesamt.