Köpping startet neue Initiative und kämpft gegen AfD

erschienen am 01.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Die SPD in Sachsen will der AfD mit einer neuen Initiative die Stirn bieten. Als Lehre aus der unzureichenden öffentlichen Aufarbeitung der Nachwendezeit wollen die Sozialdemokraten auf die Menschen im Freistaat zugehen. Ausgelöst durch die Flüchtlingskrise sei eine größere öffentliche demokratische Bewegung in Gang gekommen, sagte Gleichstellungs- und Integrationsministerin Petra Köpping im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Viele Menschen würden nun sagen: Stopp, so nicht weiter! Dies müsse die SPD auch sagen, erklärte Köpping und forderte: «Jetzt hören wir doch mal zu!»

Im Gegensatz zur AfD wolle ihre Partei Lösungen anbieten. Es reiche nicht, mit dem Stift durch die Straßen zu laufen und aufzuschreiben, was den Menschen nicht gefalle. Die neue Offenheit will sie nicht als Reaktion auf AfD-Wahlerfolge oder Pegida verstanden wissen. «Wer mich persönlich kennt weiß, dass es nicht neu ist», sagte Köpping.

Das Thema Aufarbeitung der Nachwendezeit komme spät, räumte sie ein, aber nicht zu spät. Die damit verbundene Kritik an früheren CDU-Regierungen in Sachsen bereite keine Probleme mit dem Koalitionspartner. «Denn eines vereint uns wirklich, die CDU und uns: Dass wir uns Gedanken machen um steigende Rechtspopulisten-Zahlen», erklärte die Ministerin.