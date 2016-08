Kombinierer setzen auf Online-Trainingsdatendokumentation

Wissenschaft und Sport harmonieren nicht immer. Mit den Nordischen Kombinierern arbeitet das Institut f√ľr Angewandte Trainingswissenschaft seit langem aber eng zusammen. Und hebt nun diese auf eine neue Stufe.

erschienen am 27.08.2016



Oberwiesenthal (dpa) - Mit einer Online-Trainingsdatendokumentation wollen die deutschen Nordischen Kombinierer ihre Zugeh√∂rigkeit zur Weltspitze weiter festigen. Beim Sommer-Grand-Prix in Oberwiesenthal nahmen Bundestrainer Hermann Weinbuch und Weltcup-Trainer Ronny Ackermann am Samstag die Datenbank entgegen, die Mitarbeiter des Instituts f√ľr Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) Leipzig entwickelten. Die Online-Trainingsdatendokumentation ist f√ľr den Rechner geeignet, kann √ľber eine Web-App aber auch auf Tablet-PC und Smartphone genutzt werden.

¬ęMit der neuen Software wird unsere √ľber Jahre bew√§hrte Trainingsplanung, Trainingsdatendokumentation und Trainingsanalyse noch einmal qualitativ auf eine h√∂here Stufe gestellt¬Ľ, betonte Ackermann. Er w√ľrdigte die nur einj√§hrige Entwicklungszeit. Das neue System ist f√ľr alle Kadergruppen der Nordischen Kombination nutzbar.

Mit dem neuen System k√∂nnen die Trainer die Planung kurzfristig √§ndern, √ľberpr√ľfen und Inhalte besser abstimmen. ¬ęDer Vorteil ist ein unheimlich schneller Soll-Ist-Vergleich. Hinzu kommt, dass gerade die jungen Athleten auch Spa√ü an der Dokumentation haben, denn sie k√∂nnen jetzt innerhalb kurzer Zeit ihre Daten aktualisieren¬Ľ, betonte Weinbuch. Zu seiner aktiven Zeit h√§tte man noch ein¬†Trainingsbuch gef√ľhrt. ¬ęJetzt gehen wir mit der Moderne¬Ľ, bemerkte der Erfolgscoach.

Sascha Kreibich, im IAT f√ľr die Trainingsdatendokumentation f√ľr die Kombinieren zust√§ndig, erkl√§rte, es sei von Vorteil, wenn die Wissenschaft das be- oder widerlege, was die Praktiker aus dem Bauch oder dem Auge erkennen w√ľrden. ¬ęAm Ende sprechen trotz mancher Diskussionen Trainer und Wissenschaftler mit einer Stimme zum Athleten, was die √úberzeugungskraft erh√∂ht.¬Ľ

Am IAT hofft man, dass die Daten f√ľr wissenschaftlich fundierte Trainingsempfehlungen genutzt werden k√∂nnen. Mittelfristig sollen die gewonnenen Ergebnisse auch zur √úberpr√ľfung und √úberarbeitung der Rahmentrainingskonzeptionen herangezogen werden.