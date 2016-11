Kommunale Investitionen in Sachsen decken Bedarf nicht

erschienen am 28.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Sachsens Kommunen stecken laut einer Studie zu wenig Geld in ihre Infrastruktur. Gaben sie dafür im Jahr 2000 noch knapp 1,7 Milliarden Euro pro Jahr aus, so sank dieser Wert bis 2015 auf nur noch eine Milliarde Euro, wie das Kompetenzzentrum für kommunale Infrastruktur Sachsen (KIS) am Montag in Leipzig mitteilte. Dies sei ein Rückgang um knapp 40 Prozent. Insbesondere die vergangenen vier Jahre seien durch einen starken Rückgang um jährlich etwa 100 Millionen Euro gekennzeichnet gewesen.

Damit werde der eigentliche Bedarf nicht gedeckt, hieß es in der Mitteilung der Finanzwissenschaftler zu ihrer Studie. Sollte das derzeitige Investitionsniveau gehalten werden, werde sich der im Jahr 2020 zu erwartende kommunale Investitionsbedarf von knapp 6,5 Milliarden Euro lediglich zu 80 Prozent decken lassen. Zu erwarten sei aber, dass der bisherige Negativtrend anhalte.

Bei ihrer Analyse stützten sich die Wissenschaftler den Angaben zufolge auf eine eigene Datenerhebung. Dafür befragten sie von März bis Mai 436 sächsische Städte, Gemeinden und Landkreise zu ihrem Investitions- und Instandhaltungsbedarf und zur Verwendung von Förderprogrammen. Knapp ein Viertel der Befragten nahm an der Umfrage teil.