Kommunen kritisieren Sachsens Schulpolitik

Verbände: Ministerin Kurth handelt "mutlos"

erschienen am 27.08.2016



Dresden. Mehr Mut bei der Überarbeitung des vorliegenden Entwurfs für ein neues Schulgesetz in Sachsen und bei der Lösung aktueller Personalprobleme haben Sachsens Städte- und Gemeindetag (SSG) und Landkreistag gestern in Burgstädt gefordert. Bei einer Veranstaltung über die Zukunft der Bildung im Freistaat sagte SSG-Präsident Stefan Skora, Oberbürgermeister von Hoyerswerda, das neue Gesetz regle nur das Nötigste. Im Beisein von Bildungsministerin Brunhild Kurth (beide CDU) sagte er, es fehlten Zukunftsthemen wie digitale Bildung und klare Aussagen zur Lehrmittelfreiheit. Für die Inklusion Behinderter in den Unterricht könnten die Kommunen "keinen konzeptionellen Ansatz erkennen". Die hohe Zahl an berufsfremden Seiteneinsteigern als Lehrkräfte stellte er als wachsende Gefahr dar. "Vor Jahren wurden Schulen geschlossen, weil die Schüler fehlten. Jetzt werden Schulen geschlossen, weil die Lehrer fehlen."

Kurth wies diese Kritik zurück, räumte aber ein, dass der Anteil an Seiteneinsteigern bei den aktuellen Lehrereinstellungen auf knapp 50 Prozent gestiegen sei. "Für eine Schulart, die Oberschule, sind es mit 57 Prozent Seiteneinsteigern bereits zu viele", sagte sie. Eine kurzfristige Lösung gebe es nicht. Sie kündigte ein Inklusionskonzept für die öffentlichen Schulen an. (uk)