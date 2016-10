Kongress mit EU-ParlamentsprÃ¤sident Schulz gegen Rassismus

Kongress mit EU-Parlamentspräsident Schulz gegen Rassismus

erschienen am 05.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Suche nach Antworten auf zunehmenden Rassismus und Fremdenfeindlichkeit steht im Mittelpunkt eines Kongresses am Wochenende in Dresden. Gemeinsam mit dem Festspielhaus Hellerau will der Verein Straßengezwitscher Vertreter aus den Bereichen Kultur, Journalismus, Zivilgesellschaft und Politik zusammenberingen, wie der Mitgründer des Vereins, Johannes Filous, am Mittwoch in Dresden sagte. «Wir streben an, dass sich aus diesen Bereichen Menschen vernetzen, Impulse übernehmen, Ideen übernehmen und sich daraus neue Ideen und Antworten auf einen sehr starken, sehr gezielten Angriff auf die Demokratie finden lassen.» Zu dem Kongress wird am Sonntag auch EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) erwartet.

Der zweitägige «2gather»-Kongress sei auch für Dresden nach dem «verheerenden Mediendesaster der Feierlichkeiten zum 3. Oktober» eine gute Gelegenheit, deutlich zu machen, «es gibt auch ganz andere Menschen in dieser Stadt», sagte Festspielhaus-Intendant Dieter Jaenicke mit Blick auf die Pegida-Krawalle vor der Frauenkirche.

Ziel sei ein «Schulterschluss oder eine Vernetzung aller demokratischen Kräfte», sagte Filous. «Völkisches, nationalistisches Gedankengut verbreitet sich sehr laut gerade durch ganz Europa. Hier in Dresden kristallisiert sich das teilweise ganz besonders hässlich heraus.»