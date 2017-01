Konrad geht vom Verbleib bei Dynamo bis zum Sommer aus

erschienen am 16.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Manuel Konrad rechnet mit einem Verbleib beim Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden in dieser Saison. «Ich gehe davon aus, dass ich mindestens bis Sommer bei Dynamo bleibe», sagte der Mittelfeldspieler der «Sächsische Zeitung» (Montag). Der 28-Jährige kam im bisherigen Saisonverlauf wettbewerbsübergreifend erst 301 Minuten in neun Partien zum Einsatz.

«Fakt ist, dass ich natürlich mehr spielen möchte - und auch in der Hinrunde mehr spielen wollte», sagte Konrad. Er war im Sommer von Zweitliga-Absteiger FSV Frankfurt zu Dynamo gewechselt und hatte einen Vertrag unterschrieben, der für die Bundesliga und die 2. Bundesliga bis zum 30. Juni 2018 gültig ist.

Konrad ist ehemaliger Junioren-Nationalspieler und war beim FSV lange als Kapitän aufgelaufen. Er bestätigt Interesse von anderen Vereinen, «aber nichts der Rede Wert im Moment».