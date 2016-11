Kontrollen an der Grenze zu Tschechien

erschienen am 29.11.2016



Prag (dpa) - Tschechien hat im Rahmen einer unangekündigten Übung mehr als 300 zusätzliche Polizisten an die Grenze zu Deutschland beordert. Die Beamten würden zwei Tage lang strichprobenartig die Personalien kontrollieren, teilte eine Sprecherin der Ausländerpolizei am Dienstag in Prag mit. Der Schwerpunkt liege auf 16 ausgewählten ehemals festen Grenzübergängen. Reisende müssen den Angaben zufolge nur mit geringen Verzögerungen rechnen. Von den Kontrollen sind unter anderem die Übergänge Kraslice/Klingenthal, Potucky/Johanngeorgenstadt und Cinovec (Zinnwald) betroffen.



Die tschechischen Behörden befürchten nach eigener Darstellung einen Rückstrom von nicht anerkannten Flüchtlingen aus Deutschland. "Dort wo sich im Nachbarstaat Asylbewerberheime befinden, werden an der Grenze Registrierzentren eingerichtet", erläuterte die Polizeisprecherin einen Teil der Übung. Dabei sollen Studenten Migranten spielen und von Polizisten befragt werden. (sneu/dpa)