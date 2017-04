Krabat-Festspiele suchen Amateur-Darsteller

erschienen am 13.04.2017



Schwarzkollm (dpa/sn) - Für die diesjährigen Krabat-Festspiele um den «sorbischen Faust» in Schwarzkollm (Landkreis Bautzen) werden wieder Amateur-Darsteller gesucht. Interessenten «mit Lust, Talent und Zeit» sollen am 22. April zum Casting auf den Hof der Krabat-Mühle kommen, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Altersbeschränkung gibt es keine. Mitmachen könnten Laien «ab acht Jahren aufwärts», sagte der künstlerische Leiter Alexander Siebecke. 60 der etwa 80 Laienrollen seien schon mit Stammspielern besetzt, 20 noch frei. «Sie können Handwerker, Bäcker oder Erntehelfer sein.»

Seit 2012 ist Krabat, der «gute Zauberer» aus der sorbischen Lausitz, alljährlich auf der Bühne im Krabat-Dorf im Koselbruch zu sehen. Die Geschichte des Waisenjungen, der in der Schwarzen Mühle lernt und mit Erfolg und List das Böse besiegt, ist Basis der Inszenierungen. Die Resonanz auf das Spektakel in der sagenumwobenen Gegend, in der Krabat einst mit den reichen Bauern seine Spielchen getrieben haben soll, ist groß: Die diesmal 15 geplanten Vorstellungen im Juni und Juli sind ausverkauft.