Krawalle in Bautzen: Polizei ermittelt mit OAZ

In Bautzen greifen Rechtsextreme und Flüchtlinge einander an. Die Aggression macht selbst vor Rettungswagen nicht halt. Für die Stadt leider kein ungewohntes Bild.

erschienen am 15.09.2016



Bautzen (dpa/sn) - Die Polizei ermittelt nach den Krawallen in Bautzen gemeinsam mit dem für Extremismus zuständigen Operativen Abwehrzentrum (OAZ). Es werde derzeit Videomaterial ausgewertet, erklärte der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Görlitz, Klaus Mehlberg, am Donnerstag in Bautzen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs sowie gefährlicher Körperverletzung. Zahlreiche Personalien seien aufgenommen worden, eine Reihe von Personen der Polizei bereits bekannt.

Die Polizei kündigte zudem an, ihre Präsenz auf dem Kornmarkt in Bautzen zu verstärken. «Wir werden auch in den nächsten Tagen vor Ort sein und das Problem in den Griff bekommen», sagte Mehlberg. Dafür seien noch mehr Zusatzkräfte als bisher geplant. Der Leiter des Polizeireviers Bautzen, Uwe Kilz, sieht die Polizei nach den wiederholten Einsätzen der vergangenen Tagen an der Grenze.