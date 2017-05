Krawalle von Dresdner Dynamo-Fans: DFB ermittelt

erschienen am 15.05.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes ermittelt wegen der Ausschreitungen der Fans von Dynamo Dresden. Dies bestätigte der DFB am Montag. Die Anhänger des Zweitligisten hatten beim 4:3-Sieg am Sonntag in Karlsruhe Krawalle ausgelöst, dabei warenlaut Behördenangaben 15 Polizeibeamte sowie 21 Ordner verletzt worden.

Dynamo-Fans hatten auch für Aufsehen gesorgt, weil viele von ihnen in Militär-Kleidung im Wildparkstadion erschienen waren und Shirts mit dem Aufdruck «Football Army Dynamo Dresden» trugen. Zudem gab es ein Plakat mit der Aufschrift «Krieg dem DFB». «Dieser militärische Anstrich ist eine neue Komponente, die wir in unsere Überlegungen einzubeziehen haben», sagte Hans E. Lorenz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts der Tageszeitung «Die Welt».