Kreativwirtschaft in Sachsen wird gefördert

erschienen am 02.05.2017



Dresen (dpa/sn) - Mit rund 2,5 Millionen Euro wird das Sächsische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft in den nächsten fünf Jahren gefördert. Die Sächsische Aufbaubank habe jetzt die Zuwendungen bewilligt, teilte das Wirtschaftsministerium in Dresden am Dienstag mit. Das Zentrum hatte schon im März die Arbeit aufgenommen. Es wird getragen vom Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft, in dem die drei kommunalen Vereine Kreatives Chemnitz, Wir gestalten Dresden und Kreatives Leipzig zusammengeschlossen sind.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachsen umfasst die zwölf Teilmärkte Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Darstellende Kunst, Designwirtschaft, Architekturmarkt, Pressemarkt, Werbemarkt, Software/Games-Industrie und Kunsthandwerk.