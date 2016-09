KreisstraÃŸe in Niederwiesa wird fÃ¼r 700 000 Euro ausgebaut

Kreisstraße in Niederwiesa wird für 700 000 Euro ausgebaut

erschienen am 21.09.2016



Niederwiesa (dpa/sn) - Die Kreisstraße in Niederwiesa (Landkreis Mittelsachsen) kann mit Hilfe von Fördergeldern ausgebaut werden. Das Vorhaben wird mit knapp 577 000 Euro gefördert, wie die Landesdirektion Sachsen am Mittwoch mitteilte. Insgesamt liegen die Baukosten für die rund 650 Meter lange Strecke bei 709 000 Euro, die restlichen Kosten trägt der Landkreis. Die Fahrbahn wird den Angaben zufolge gleichmäßig auf eine Breite von sechs Metern ausgebaut, der Gehweg muss angepasst sowie die Oberflächenentwässerung zum Teil neu gestaltet werden.