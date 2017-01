Kreuzbandriss: Saison-Aus für Nationalspielerin Lang

erschienen am 13.01.2017



Leipzig (dpa) - Handball-Bundesligist HC Leipzig bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Nationalspielerin Saskia Lang zog sich am Mittwochabend beim 31:23-Sieg beim Tabellenletzten TV Nellingen einen Kreuzband-, Meniskus- und Außenbandriss im Knie zu. Das teilte der Verein am Donnerstag nach einer MRT-Untersuchung mit.

Für den HCL, der am Wochenende im EHF-Pokal gegen den ungarischen Club Alba Fehervar spielt, ist es der nächste personelle Rückschlag. Neben der schwangeren Karolina Kudlacz-Gloc fehlen Franziska Mietzner (Knie), Anne Hubinger (Muskelverletzung im Adduktoren-Bereich) und Shenia Minevskaja (Handbruch und Fingerluxation) dem Team von Coach Norman Rentsch. In Nellingen hatte zudem Nationaltorhüterin Katja Kramarczyk wegen eines Infekts gefehlt.