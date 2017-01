Kreuzer reitet im Championat von Leipzig auf Rang drei

erschienen am 21.01.2017



Leipzig (dpa) - Simon Delestre hat das zweitwichtigste Springen beim Weltcup-Reitturnier in Leipzig gewonnen. Der 35 Jahre alte Springreiter aus Frankreich siegte am Samstag beim Championat von Leipzig im Sattel von Chadino und erhielt als Siegprämie ein Auto. Delestre setzte sich mit dem schnellesten fehlerfreien Ritt in 41,14 Sekunden durch und hängte den Briten Scott Brash mit M'Lord (41,31) ab. Andreas Kreuzer aus Herford kam auf Rang drei. Mit Quick Jumper benötigte der deutsche Meister 41,57 Sekunden.

«Man will natürlich gewinnen, aber ich bin auch so super-happy», kommentierte Kreuzer. Der 26 Jahre alte Reiter hatte eine schwierige Ausgangsposition, weil er früh ins Stechen mit 13 Startern gehen musste: «Es war nicht einfach, da kamen noch viele gute Reiter nach mir.» Zweibester deutscher Starter war Holger Wulschner aus Groß Viegeln, der mit Cavity (40,60) den schnellsten Ritt zeigte, aber wegen seines Abwurfs nur auf Platz sieben landete.

Am Start war auch der am Vortag gestürzte Daniel Deußer, der mit Cornet D'Amour auf Rang neun kam. Der Weltranglistenerste hatte nach eigenen Angaben «noch ein bisschen Kopfschmerzen. Ich bin ja auf den Hinterkopf gefallen». Ansonsten gehe es ihm aber gut, versicherte der in Belgien lebende Hesse.

Höhepunkt des Turniers ist am Sonntag der Große Preis, der zugleich die zehnte von dreizehn Etappen des Weltcups ist. Die meisten deutschen Reiter benötigen noch Punkte, um sich für das Finale Ende März in Omaha zu qualifizieren. Nur Marcus Ehning, derzeit Sechster mit 41 Zählern, hat sein Ticket für das Turnier in den USA sicher.