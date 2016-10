Künftige Hellerau-Intendantin fasziniert von Vielfalt

erschienen am 21.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die designierte Intendantin des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau Dresden, Carena Schlewitt, will den historisch bedeutenden Ort stärker öffnen, vernetzen und in seiner Vielfalt entwickeln. Sie träume von einem Künstlerdorf, das produziere und im Austausch mit dem Publikum stehe, sagte die derzeitige Leiterin der Kaserne Basel (Schweiz) am Freitag bei ihrer Vorstellung in der Elbestadt. Die gebürtige Leipzigerin wurde ab der Spielzeit 2018/2019 berufen. Die Bestätigung des Stadtrates steht noch aus.

Geschichte, Ausrichtung und Architektur des Hauses nannte Schlewitt als Gründe für ihre Bewerbung. Sie interessiere die dort verhandelte Grundfrage, «wie wollen wir leben und welchen Beitrag können die Künste dazu leisten». Potenzial berge die künstlerische Vielfalt, die Interdisziplinarität der Künste, die Begegnung zwischen lokaler und regionaler sowie der Austausch mit der nationalen und internationalen Szene.

Der Produktions-, Gastspiel- und Festspielort Hellerau biete zudem die Chance, «als eine Residenz und ein Probenort zur Begegnung der regionalen und internationalen Szene zu fungieren», erklärte sie. Dabei gehe es auch um aktuelle Themen wie Teilnahme, Ausgrenzung, Ignoranz. Es gelte, «das, was die Mehrheit ist, stark zu machen», sagte sie unter Verweis auf das Phänomen Pegida. «Auch mit Mitteln der Künste.» Schlewitt denkt da auch an Straßentheater und ein Revival der Hellerauer Sommerfestspiele.