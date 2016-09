Kultur des Ankommens: Projekt zu kultureller Vielfalt

erschienen am 15.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Künstler aus Deutschland und aller Welt wollen den ramponierten Ruf Dresdens als Pegida-Hochburg wieder aufpolieren und der Bevölkerung kulturelle Vielfalt zeigen. Unter dem Titel «Am Fluss - Zu Kulturen des Ankommens» beginnt dazu am Freitag ein großangelegtes Projekt. «Mit dem Zustrom von Flüchtlingen verändert sich die Gesellschaft und spaltet sie. Verständnis und Aufnahmebereitschaft stehen Furcht vor Terrorismus und Überfremdung gegenüber und bestimmen die öffentliche Diskussion», beschrieb das Societaetstheater Dresden am Donnerstag den Ausgangspunkt.

Musik, Theater, Performances, Workshops und Gespräche sollen im Dienste der Weltoffenheit wirken. Den Auftakt macht am Freitag auf dem Theaterplatz die Musikerin Carmen Souza, deren Wurzeln bis zu den Kapverdischen Inseln reichen. Eine Woche später folgt an gleicher Stelle eine musikalische Begegnung zwischen Ost und West. Das libanesisch-deutsche Quartett Masaa pflegt Ethno-Jazz.

Am 23. September gibt es einen Poetry-Slam zum Thema kultureller Wandel in Europa. Für das Kulturfestival in Regie des Kunsthauses Dresden und des Societaetstheaters wurde eigens auf dem Theaterplatz eine Bühne errichtet. Es gibt aber auch andere Spielorte in Dresden. Manche Aktionen sind als begehbare Kunstwerke geplant.