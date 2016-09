Kulturelle Vielfalt in Bad Elster: Neue Jazzreihe

erschienen am 12.09.2016



Bad Elster (dpa/sn) - Eine neue Jazzreihe geh├Ârt in der kommenden Saison zum Angebot der Theater in Bad Elster. Unter anderen treten dabei Ute Lemper, Giora Feidman und Klaus Doldinger auf, wie die Veranstaltungsgesellschaft der Stadt am Montag ank├╝ndigte. Insgesamt sind demnach 180 Auff├╝hrungen mit K├╝nstlern aus 30 L├Ąndern im K├Ânig Albert Theater und dem Naturtheater geplant. Neben Oper, Musical und Sinfonik sollen auch Genres wie Schauspiel, Kabarett, Literatur sowie Rock und Pop geboten werden. Allein im Musiktheater sind 24 Produktionen geplant. Auch Schlagergr├Â├čen wie Vicky Leandros und die Kastelruther Spatzen haben laut Veranstalter ihr Kommen zugesagt.