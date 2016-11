Kulturstiftung der Länder fördert «Gesichter»-Ausstellung

erschienen am 24.11.2016



Dresden/Schwerin (dpa/sn) - Die Kulturstiftung der Länder unterstützt die vom Deutschen Hygiene-Museum Dresden geplante Schau «Gesichter» (19. August 2017 bis 25. Februar 2018). Sie ist eine von 13 Ausstellungen in Deutschland, die mit insgesamt 950 000 Euro gefördert werden, wie der Stiftungsrat nach einer Sitzung am Donnerstag in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) mitteilte. Die 16 Bundesländer stellen seit 2009 jährlich Mittel bereit, um über die Kulturstiftung wichtige Ausstellungsprojekte von überregionaler Bedeutung zu fördern.

Die Schau in Dresden wird der These nachgehen, dass die wachsende Zahl medial reproduzierter Gesichter den Blick auf das Gesicht sowie den Umgang mit Bildern und Gesichtern grundlegend verändert hat. Sie untersucht die Geschichte des Körpers und der Kosmetik in der umfangreichen Sondersammlung Schwarzkopf.