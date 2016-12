Kulturstiftung fördert Projekte mit zwei Millionen Euro

erschienen am 08.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Freistaat Sachsen fördert über seine Kulturstiftung im kommenden Jahr 187 Kunst- und Kulturvorhaben. Dafür werden rund zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt, teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Die Gelder gehen an Theateraufführungen, Musikfestivals, Kunstausstellungen, Lesungen sowie Vorhaben aus den Bereichen Film und Industriekultur.

Drei Projekte aus Dresden erhalten eine Konzeptförderung über drei Jahre. Der geh8 Kunstraum und Atelier e.V. (Bildende Kunst), der scheune e.V. (Musik) sowie der livelyrix e.V. (Literatur) bekommen von 2017 bis 2019 jeweils 25 000 Euro pro Jahr.