Kultusministerin: Einigung bei SpitzengesprÃ¤chen in Sicht

Kultusministerin: Einigung bei Spitzengesprächen in Sicht

erschienen am 29.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) hofft auf ein baldige Einigung bei den Spitzengesprächen zum Lehrermangel. «Ich sehe jetzt das Ende in naher Zukunft», sagte die Politikerin der dpa. An diesem Freitag sollen die Gespräche zwischen Kultusministerin, Finanzminister Unland und den Lehrergewerkschaften fortgesetzt werden - in der mittlerweile elften Runde. «Alle Beteiligten wollen zu einem Ergebnis kommen», erklärte Kurth. Bei den Gesprächen geht es vor allem um attraktivere Bedingungen für den Lehrerberuf, damit mehr ausgebildete Pädagogen in Sachsen arbeiten. Am Donnerstag will der Landesschülerrat gegen den Lehrermangel unter anderem mit einer Kundgebung mobil machen.