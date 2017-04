Kunstbus rollt wieder durch Oberlausitz

erschienen am 27.04.2017



Bautzen/Kirschau(dpa/sn) - Kunst in Bewegung: Der Kunstbus tourt in diesem Jahr bereits zum vierten Mal am letzten Juni-Wochenende durch die Oberlausitz. Wie die Kirschauer Kunstinitiative «Im Friese» mitteilte, werden am 24. und 25. Juni sechs Orte angefahren, an denen Kunst entsteht und präsentiert wird. «Das ist die perfekte Gelegenheit, die vielfältige Kunstszene der Region zu erkunden», sagte Stefan Michalk vom Organisationsteam am Donnerstag.

Der Kunstbus hält unter anderem in Kamenz, Panschwitz-Kuckau, Demitz-Thumitz, Pulsnitz sowie Kirschau und Bautzen. Vor Ort können Besucher Ausstellungen, Performances, Musik und Tanz erleben. Gleichzeitig wird der Bus selbst zum Kulturort. Dort gibt es Livemusik, Theater und Kunst. Die Busse touren an beiden Tagen von 11 bis 19 Uhr zwischen den Orten hin und her. Mit einem Kunstbus-Ticket kann man sie am gesamten Wochenende unbeschränkt nutzen und erhält freien Eintritt in alle teilnehmenden Kunstorte.

Den Kultur-Bus der Oberlausitz gibt es seit 2014. Ziel ist es, eine Kunstmarke für zeitgenössische Kunst im Dreiländereck zu entwickeln. Im vergangenen Jahr nutzten über 600 Kunstfreunde das Angebot.