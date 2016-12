LKA warnt vor falschen Polizisten

erschienen am 15.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Das sächsische Landeskriminalamt warnt vor Trickbetrügern, die sich als Polizisten ausgeben. Insbesondere im Großraum Leipzig hätten sich falsche Polizisten telefonisch bei älteren Menschen gemeldet, um an deren Geld zu kommen, teilte das LKA am Donnerstag in Dresden mit. Dabei werde den Betroffenen erzählt, dass Polizeierkenntnissen zufolge ein Einbruch bei ihnen geplant sei und sie deshalb Geld und Wertsachen «zur Sicherheit» einem Beamten übergeben sollen. Die Betrüger, die ihre Opfer massiv unter Druck setzten, seien bereits in anderen Bundesländer mit der Masche aufgetreten.

Die Polizei rief Betroffene auf, sich zu melden. Oft schämten sich die Opfer allerdings und erstatteten keine Anzeige, hieß es. Deshalb wurde auch an Familienangehörige appelliert, bei der Fahndung nach den Betrügern mitzuhelfen.