Land gibt 7,3 Millionen Euro für Leipziger Straßenbahnen

07.11.2016

freiepresse.de

Sachsen

Boris Roessler

Innenminister Ulbig plant Burka-Verbot

Dresden. Die CDU will in öffentlichen Gebäuden in Sachsen keine Vollverschleierung dulden und prüft deshalb eigene Regelungen auf Landesebene. Damit ist sie auf Linie der AfD. weiterlesen