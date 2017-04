Land plant Förderprogramm für mehr altersgerechte Wohnungen

Mit 15 Millionen Euro pro Jahr will der Freistaat künftig den Umbau bestehender Wohnungen bezuschussen. Die Wohnungsbranche jubelt, aber es gibt auch kritische Töne.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 02.04.2017



Chemnitz. Die Sachsen werden immer älter. Bis 2030 wird Prognosen zufolge die Anzahl der über 65-Jährigen um nahezu ein Fünftel auf rund 1,19 Millionen steigen. Das wird sich auch auf den Wohnungsmarkt auswirken. Der Bedarf an altersgerechten Wohnungen wird steigen. Die Landesregierung reagiert nun darauf und kündigt Zuschüsse für den Umbau bestehender Wohnungen an. Wie das Innenministerium auf Anfrage bestätigte, sind mehrere Förderrichtlinien geplant, die noch in diesem Jahr in Kraft treten sollen.

Gefördert werden soll generell der altersgerechte Umbau von Mietwohnungen. Vorgesehen sind zudem Zuschüsse für die modellhafte altersgerechte Sanierung von Plattenbauten - etwa für den Einbau von Aufzügen oder die Veränderung der Wohnungsgrundrisse. Plattenbauten könnten teilweise nur sehr schwer barrierearm umgebaut werden, hieß es zur Begründung.

Für diese Programme, die im dritten Quartal auf den Weg gebracht werden sollen, stehen 15 Millionen Euro pro Jahr bereit. Ein weitere Fördermöglichkeit will das Haus von Innenminister Markus Ulbig (CDU) schon früher schaffen. Dabei geht es um eine Wohnraumanpassungsrichtlinie für behinderte Menschen. Wenn Wohnungen rollstuhlgerecht eingerichtet werden müssen, sind Aufwand und Kosten deutlich höher. Hier ist geplant, dass der Mieter einen Zuschuss von bis zu 20.000 Euro bekommen soll, wenn der sich mit einem Fünftel an der Bausumme beteiligt. Für weniger umfangreiche Umbauten - wenn etwa im Bad kein Drehbereich für den Rollstuhl erforderlich ist - soll es maximal 8000 Euro Zuschuss geben.

"Die Sachsen werden älter, darauf reagieren wir mit auf die Zielgruppen zugeschnittenen Fördermaßnahmen", betonte Ressortchef Ulbig.

In der Wohnungswirtschaft stoßen die Ankündigungen auf großes Interesse. "Wir brauchen das. Und es ist gut, dass wir erstmalig über Zuschüsse reden", sagte Axel Viehweger, Vorstand des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften. Nach Verbandsberechnungen liegt die Mietobergrenze für weite Teile der Bevölkerung bei 6,50 Euro je Quadratmeter. Wenn man unter dieser Maßgabe Wohnungen barrierearm gestalten wolle, gehe es nicht ohne Zuschüsse.

Ähnlich äußerte sich Erik Escher von der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft (GGG) in Chemnitz. Der altersgerechte Umbau, also das Absenken von Türschwellen, der Einbau von Aufzügen oder die Schaffung bodengleicher Duschen, sei ein Dauerthema bei der GGG. Es werde jedoch immer schwieriger, weil die Baukosten jedes Jahr steigen. Mit Förderung könne man mehr machen.

Noch kenne man die Details der Richtlinien nicht, aber sie gingen in die richtige Richtung, so Alexander Müller vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. "Es wird sicher ein hohes Interesse geben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Summe schnell weg ist." Für Frank Thiele, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Plauen (WbG), ist die geplante Summe indes nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Die WbG baue einen Komplex mit 35 Wohnungen entsprechend um - für fünf Millionen Euro. Thiele: "Was sind da 15 Millionen Euro für ganz Sachsen?"