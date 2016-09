Land rechnet mit viel Andrang zum Tag des offenen Denkmals

erschienen am 09.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen rechnet zum Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag mit reichlich Andrang. Bei der zentralen Veranstaltung im Barockgarten des Schlosses Zabeltitz bei Großenhain will Innenminister Markus Ulbig (CDU) auch den Kinder- und Jugenddenkmalpreis überreichen. Der bundesweite Denkmalstag steht in diesem Jahr unter dem Motto «Gemeinsam Denkmale erhalten». In Sachsen sind mehr als 800 historische Bauten und Stätten zugänglich.

«Das diesjährige Motto steht für das gemeinsame Engagement der Länder und des Bundes sowie der Denkmaleigentümer, Denkmalpfleger, Restauratoren, Planer, Architekten, Fördervereine und Kommunen. Wir ziehen an einem Strang, wenn es um den Erhalt unserer reichen Denkmallandschaft geht und darum, unsere Baudenkmale in neuem Glanze erstrahlen zu lassen», sagte Ulbig. In den vergangenen 25 Jahren seien zwei Drittel der 102 000 sächsischen Denkmale saniert worden.

2015 und 2016 wurden mit Hilfe des Bundes 33,6 Millionen Euro für den Denkmalschutz bereitgestellt. Laut Innenministerium investierte Sachsen über das Sonderprogramm Denkmalpflege in beiden Jahren jeweils gut 13 Millionen Euro. Weiteres Geld kam über diverse Fachförderungen des Bundes sowie über das Bund-Länder-Programm «Städtebaulicher Denkmalschutz». Allein aus diesem Programm fließen 2016 etwa 38,5 Millionen Euro in die Gemeinden.