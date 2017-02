Land schiebt Bekannten von Attentäter Amri nach Tunesien ab

erschienen am 01.02.2017



Dresden (dpa/sn) - Die sächsischen Behörden haben einen Bekannten des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri abgeschoben. Der 26 Jahre alte Tunesier sei am Mittwochvormittag von Beamten der Landespolizei aus der Untersuchungshaft in Berlin-Moabit abgeholt und nach Frankfurt gebracht worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Dresden. Von dort aus sei er mit einer Linienmaschine in sein Heimatland gebracht worden. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe über die Abschiebung berichtet.

Der jetzt abgeschobene Tunesier hatte sich am Vorabend des Attentats vom 19. Dezember mit Amri in einem Berliner Lokal zum Abendessen getroffen. Ob er von den Anschlagsplänen seines Landsmannes gewusst hat, ließ sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft aber nicht klären. Nach dem Anschlag, bei dem zwölf Menschen getötet wurden, war er als sogenannter «Gefährder» eingestuft worden. In Haft saß der 26-Jährige seit Anfang Januar wegen Betrugsverdachts. Er soll Sozialleistungen erschlichen haben. Laut sächsischem Innenministerium war der Tunesier in Deutschland mit 19 verschiedenen Identitäten unterwegs.

Sachsen war für die Abschiebung zuständig, weil er dort zuletzt ein Asylverfahren durchlaufen hatte, das mit einer Ablehnung endete. «Wir haben mit diesem Fall gezeigt, dass wir gegenüber islamistischen Gefährdern durchaus handlungsfähig sind», sagte Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe.