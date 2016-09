Land stellt mehr Geld fÃ¼r Alphabetisierungskurse bereit

Land stellt mehr Geld für Alphabetisierungskurse bereit

erschienen am 03.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen gibt mehr Geld zur Unterstützung von Analphabeten aus. Mit den Mitteln vom Land und der Europäischen Union werden Kurse für Menschen finanziert, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben. Wie das Kultusministerium mitteilte, werden von 2014 bis 2020 landesweit rund 19 Millionen Euro Fördermittel für Alphabetisierungskurse bereit gestellt. Das sind etwa vier Millionen Euro mehr als in der Förderperiode von 2007 bis 2013. An den soziapädagogisch betreutet Kursen hatten damals rund 3500 Menschen teilgenommen.

Studien zufolge leben rund 202 000 Menschen in Sachsen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Bundesweit sollen es etwa 7,5 Millionen zwischen 18 und 64 Jahren sein. Am Welttag der Alphabetisierung am 8. September soll auf das Thema aufmerksam gemacht werden.