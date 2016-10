Land treibt Bahnprojekt nach Prag voran

Ein Verbund mit Tschechien kümmert sich jetzt um die geplante Neubaustrecke von Dresden nach Prag. Ob sie überhaupt kommt, ist aber offen.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 27.10.2016



Dresden. Eine schöne Vision: Statt mehr als zwei Stunden dauert die Zugfahrt von Dresden nach Prag nur noch gut 50 Minuten. Mit dem Neubau der Eisenbahnstrecke zwischen den beiden Metropolen soll das in etlichen Jahren einmal Wirklichkeit werden. Seit 2008 arbeitet die Landesregierung an dem Projekt - und ist nun wieder einen Schritt vorangekommen: Am Donnerstag nahm der Sächsisch-Tschechische Europäische Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) seine Arbeit auf.

Im EVTZ kümmern sich Sachsen und Tschechien, der Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge und der Bezirk Usti um organisatorische und planerische Fragen. Die Gründung sei auch als politisches Signal zu verstehen, dass man den Bau wolle, hieß es. Der EVTZ - ein Instrument, das die EU geschaffen hat, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern - ist der erste seiner Art in Sachsen.

Der Verbund sei ein Meilenstein, um das Projekt voranzutreiben, betonte Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). Das Vorhaben sei allerdings eine "Generationenaufgabe". Mit einer Inbetriebnahme wird frühestens im Jahr 2035 gerechnet. Das sei schaffbar, wenn alles nach Plan laufe, so Petra Heldt vom Ministerium. Da es bei Großprojekten fast immer zu Verzögerungen kommt, dürfte es aber länger dauern. Noch ist ohnehin alles offen. Der Bund muss dem Bau als Finanzier zustimmen. Dazu muss das Projekt in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen werden. Das ist noch nicht passiert. Dulig ist optimistisch: "Wir hoffen, bald entsprechende Signale aus Berlin zu bekommen."

Ersten Planungen zufolge wird die neue Strecke gegenüber der jetzigen Verbindung kürzer. Statt 196 Kilometer liegen Dresden und Prag dann nur noch 140 Kilometer auseinander, auf 123 Kilometern müssen neue Gleise verlegt werden. Bestandteil ist ein 26,53 Kilometer langer Tunnel durch das Osterzgebirge, der bei Dohma beginnt und nahe Chlumec in Tschechien endet. Die Verbindung soll auf den ersten zwölf Kilometern ab Dresden die heutigen Gleise im Elbtal nutzen. Die Neubaustrecke wird in Heidenau beginnen. Vorgesehen ist, dass Güter- und Personenzüge sich die Gleise bis Aussig (Usti nad Labem) teilen. Von da aus nach Prag wird der Verkehr getrennt - Güterzüge sollen bestehende Gleise nutzen, für Personenzüge will Tschechien eine neue Trasse bauen. Die geschätzten Kosten belaufen sich für den deutschen Teil auf 1,3 Milliarden Euro, in Tschechien sind es fünf Milliarden Euro.

Die Strecke ist Bestandteil eines europäischen Verkehrskorridors, der die Nord- und Ostseehäfen mit Südeuropa verbindet. Die heutige Linie durch das Elbtal stoße jedoch an ihre Kapazitätsgrenzen, wie Deutsche-Bahn-Manager Eckart Fricke sagte. Sie sei nicht ausbaufähig. Der Grenzübergang sei der vom Aufkommen her zweitstärkste auf der Schiene in Deutschland - nach Basel/Weil am Rhein. Mit dem Neubau soll sich die Kapazität für den Güterverkehr verdoppeln von 140 auf maximal 270 Züge pro Tag.

Sachsens Grüne forderten Dulig derweil auf, sich nicht nur auf das Großprojekt zu konzentrieren: "Ich würde es begrüßen, wenn sich der Minister mit der gleichen Intensität um die aktuellen Aufgaben in der sächsischen Bahnpolitik kümmern würde", sagte die Grünen-Politikerin Katja Meier. Auf Duligs Agenda gehörten auch die Elektrifizierung der Strecken Dresden-Görlitz und Leipzig-Chemnitz.