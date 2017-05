Landesstelle sieht Potenzial bei Museen als Begegnungsorte

erschienen am 15.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Museen müssen aus Sicht der Landesstelle für Museumswesen noch mehr zu Orten der Begegnung und des Diskurses werden. «Ihnen kommt eine große Rolle zu, wenn sie Orte werden, wo sich Menschen verschiedener sozialer, regionaler, nationaler Herkunft treffen», sagte Direktorin Katja Margarethe Mieth mit Blick auf den Internationalen Museumstag (21. Mai) unter dem Motto «Spurensuche. Mut zur Verantwortung.» Das sei die Aufforderung, sich den Themen der Gegenwart zu stellen, aber auch zu Themen, die sie behandeln, mit dem Publikum in Diskurs zu gehen. Dabei sollte auch Unangenehmes in der Geschichte der Region oder der Sammlung nicht ausgespart werden.