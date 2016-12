Landratsamt überprüft in Mittelsachsen auf Waffen

erschienen am 13.12.2016



Freiberg (dpa/sn) - Das Landratsamt Mittelsachsen überprüft einen Privathaushalt in Rechenberg-Bienenmühle auf Waffen. Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde in Freiberg am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur, ohne Details zu nennen. Nähere Angaben werde es nach Abschluss der Aktion geben. Laut Polizeidirektion Chemnitz seien mehrere Polizeibeamte unterstützend für das Landratsamt dabei im Einsatz. Zuerst hatte die «Freie Presse» online darüber berichtet.