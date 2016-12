Landtag berät: Lernen im digitalen Zeitalter und Gentechnik

erschienen am 16.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Sächsische Landtag kehrt nach zweitägiger Haushaltsdebatte am Freitagmorgen zum Alltagsgeschäft zurück. Auf der Tagesordnung stehen Anträge der Fraktionen zu verschiedenen Themen. Zunächst soll es nach dem Willen der schwarz-roten Koalition um Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter gehen. Die Grünen haben für die Aktuelle Stunde eine Debatte zur Gentechnik beantragt. Die Linken bringen einen Antrag zum Rettungsdienst und zur Notfallmedizin ein und wollen zudem über die politische Erwachsenenbildung sprechen. Die AfD beantragt die Kündigung des Rundfunkstaatsvertrages und möchte zudem die deutsche Sprache als Kulturgut in die Verfassung des Freistaates aufnehmen.