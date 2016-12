Landtag beschließt Doppelhaushalt für 2017 und 2018

erschienen am 15.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Nach einer Marathonsitzung hat der Sächsische Landtag am Donnerstagabend den Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 beschlossen. Er stellt für den Freistaat einen Rekordwert dar. Mit 37,5 Milliarden Euro will Sachsen in den beiden kommenden Jahren so viel Geld ausgeben wie noch nie. Die Mehrausgaben kommen vor allem den Bereichen Bildung und Innere Sicherheit zugute. Das Land schafft mehr Stellen bei der Polizei und für die Schulen. Der Personalmangel bei Lehrern und Polizisten war monatelang das bestimmende Thema in der sächsischen Innenpolitik. Die abschließende Beratung zum Haushalt begann am Mittwochvormittag und dauerte insgesamt 24,5 Stunden.