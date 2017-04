Landtag bringt neues Schulgesetz auf den Weg

erschienen am 11.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Nach langwierigen Debatten hat Sachsen ein neues Schulgesetz. Am Dienstag stimmte der Landtag mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition dem Entwurf der Regierung zu, Linke, Grüne und AfD votierten dagegen. Mit dem Gesetz gilt das Moratorium zur Schließung von Schulen im ländlichen Raum weiter. Für Oberschulen auf dem Lande reichen künftig 20 statt 25 Schüler pro Jahrgang, um eine Klasse zu bilden. Künftig ist nicht nur in der Grundschule jahrgangsübergreifender Unterricht möglich. Ein wichtiger Punkt bleibt ausgeklammert: Ein längeres gemeinsames Lernen wird es auch künftig nicht geben - Anlass für eine erneute aktuelle Debatte.