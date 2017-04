Landtag debattiert über Kriminalitätsentwicklung

erschienen am 12.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Der sächsische Landtag will sich heute mit der Kriminalitätsentwicklung im Freistaat befassen. Die Ende März vom Innenministerium vorgelegte Statistik hatte einen Zuwachs an Straftaten belegt. Minister Markus Ulbig (CDU) führte das im Wesentlichen auf Zuwanderer zurück. Ihr Anteil an allen Tatverdächtigen wuchs 2016 von 6,7 auf 10,2 Prozent.

Ulbig brachte das aber auch mit der deutlichen Zunahme der in Sachsen lebenden Flüchtlinge in Verbindung. Ein Großteil von ihnen sind Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren - eine Altersgruppe, in der es weltweit mehr Kriminalität gibt. Sorgen bereitet in Sachsen zum Beispiel die deutlich gestiegene Zahl an Wohnungseinbrüchen.