Landtag debattiert über Lehrer und «Reichsbürger»

erschienen am 09.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Landtag will sich heute mit den sogenannten Reichsbürgern befassen. Sie erkennen die staatliche Ordnung der Bundesrepublik nicht an und folglich auch keine Gerichtsentscheidungen oder Steuerforderungen. Unlängst hatte ein «Reichsbürger» in Bayern auf vier Polizisten geschossen und einen von ihnen tödlich verletzt. Seitdem gibt es bundesweit eine Debatte über die Gefährlichkeit dieser Personen. Am Wochenende hatte der sächsische Innenminister Markus Ulbig (CDU) eine härtere Gangart gegen «Reichsbürger» angekündigt. Er will ihnen die Waffenscheine entziehen.

Zuvor debattiert der Landtag über ein weiteres aktuelles Thema der sächsischen Politik. Dabei geht es um Maßnahmen des Freistaates gegen den drohenden Lehrermangel. Dazu hatte die Regierung unlängst ein 213 Millionen Euro teures Handlungspaket verabschiedet. Den Gewerkschaften reicht das nicht aus. Sie haben für Mittwochnachmittag einen Protest vor dem Landtag angekündigt.