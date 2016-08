Landtag debattiert Ã¼ber innere Sicherheit und Lehrermangel

Landtag debattiert über innere Sicherheit und Lehrermangel

erschienen am 31.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Nach den Anschlägen von Islamisten in Bayern und Baden-Württemberg wird sich der Dresdner Landtag heute mit der inneren Sicherheit in Sachsen beschäftigen. Die Debatte zum Thema «Die Bürger im Freistaat Sachsen schützen - Innere Sicherheit gewährleisten» wurde von den Regierungsfraktionen CDU und SPD beantragt. Sie wollen in Zeiten des Terrors darlegen, dass die schwarz-rote Landesregierung mit zusätzlichen Polizisten, mehr Einstellungen junger Polizeianwärter und der Wachpolizei auf die geänderte Sicherheitslage reagiert habe. Auch die verschärften Sicherheitsvorkehrungen bei Veranstaltung wie der zentralen Feier zur Deutschen Einheit am 3. Oktober in Dresden dürften zur Sprache kommen.

Auf Betreiben der Linken wird es anschließend in einer zweiten Aktuellen Debatte um den Lehrermangel an sächsischen Schulen gehen, sie befürchten einen «Bildungsnotstand». Ferner steht die zweite Lesung eines Gesetzentwurfes auf dem Programm, mit dem die Grünen mehr direkte Demokratie nach Sachsen bringen wollen. CDU und SPD wollen sich zudem für eine Verbraucherberatung und -bildung speziell für ältere und hochbetagte Menschen einsetzen.