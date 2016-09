Landtag erweitert Aufgaben des Stasi-Landesbeauftragten

erschienen am 28.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Landtag hat die Aufgaben des Landesbeauftragten fĂŒr die Stasi-Unterlagen erweitert und das Amt direkt an das Parlament angebunden. Bislang war es beim Justizministerium angesiedelt. Ein entsprechender Gesetzentwurf von CDU, SPD und GrĂŒnen wurde am Mittwoch im Plenum beschlossen. Die Arbeit des Stasi-Beauftragten bezieht sich kĂŒnftig nicht mehr nur im engeren Sinne auf die TĂ€tigkeit des Ministeriums fĂŒr Staatssicherheit der DDR, sondern auch auf die SED-Diktatur und das Wirken von anderen Parteien und Massenorganisationen. Ferner umfasst der Fokus nun auch den Zeitraum der sowjetischen Besatzungszone zwischen 1945 und 1949.

Nach den Worten der GrĂŒnen-Politikerin Katja Meier ermöglicht die neue Rolle des Landesbeauftragten einen Blick ĂŒber die Grenzen der Stasi hinaus: «Nur so lĂ€sst sich das Ausmaß systematischen Unrechts erkenntlich machen.» «Wir erweitern den Fokus seiner Aufgaben und werden damit dem Geist der Zeit gerecht, denn die Debatte um Stasi oder Nicht-Stasi greift deutlich zu kurz», sagte Hanka Kliese (SPD). Es sei gerade im Interesse der jungen Generation, die Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen fĂŒr die Zukunft fit zu machen, erklĂ€rte der CDU-Politiker Martin Modschiedler: «Das erreichen wir mit diesem Gesetz.»

Das Amt des Landesbeauftragten wird von dem Schriftsteller Lutz Rathenow ausgeĂŒbt. Er war im MĂ€rz dieses Jahres vom Landtag fĂŒr weitere fĂŒnf Jahre gewĂ€hlt worden.