Landwirtschaft und Digitalisierung: Tagung in Dresden

erschienen am 28.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Digitalisisierung in der Landwirtschaft steht im Fokus einer Konferenz in Dresden. 120 Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Praxis treffen sich dort am Donnerstag und Freitag. Im Mittelpunkt stehen die Chancen und Risiken der Digitalisierung, wie das S├Ąchsische Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. ┬źPrecision Farming┬╗ - also der gezielte Einsatz von Pflanzenschutz- und D├╝ngemitteln - werde schon jetzt in der Praxis angewandt. Die Fachkonferenz wird von der Technischen Universit├Ąt Dresden und dem Bundesagrarministerium ausgerichtet.