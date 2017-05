Landwirtschaftsminister eröffnet Tag des offenen Hofes

erschienen am 27.05.2017



Pegau (dpa/sn) - Der sächsische Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) hat am Samstag gemeinsam mit dem Präsidenten des Landesbauernverbandes, Wolfgang Vogel, den Tag des offenen Hofes eröffnet. Wie das Land Sachsen mitteilte, können sich Besucher dort bis Sonntag über die Arbeit sächsischer Landwirte informieren. «Dieser Aktionstag trägt auch dazu bei, die Öffentlichkeit über verantwortungsvolle Tierhaltung und umweltschonenden Pflanzenbau zu informieren», sagte Schmidt. Die Eröffnungsveranstaltung findet in der Milchviehanlage Kitzen in Pegau (Landkreis Leipzig) statt. Den Tag des offenen Hofes gibt es zum 17. Mal.

Bis Dezember soll es weitere Hoftage in allen Landkreisen Sachsens geben. Geplant seien unter anderem Feldrundfahrten, Besichtigungen und Informationsstände. Der Landesbauernverband veranstaltet diese Tage gemeinsam mit regionalen Bauernverbänden. Das Landesagrarministerium unterstützt die Veranstaltungen finanziell.