Landwirtschaftsminister: neues Liefersystem für Milchbauern

erschienen am 03.02.2017



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt hat sich im Vorfeld des Europäischen Milchgipfels für ein neues Liefersystem zwischen Molkereien und Erzeugern ausgesprochen. «Sowohl die Molkereien als auch die Erzeuger brauchen Planungssicherheit. Das Gegenteil ist bisher aber die Praxis», erklärte der CDU-Politiker am Freitag. Die Molkereien müssten jeden Liter der Landwirte annehmen, der Preis aber werde erst im Nachgang festgelegt. «Das wäre in keinem anderen Wirtschaftszweig denkbar.»

Um Schwankungen bezüglich Preis und Menge besser auszugleichen, schlug Schmidt neue Instrumente wie Warenterminbörsen oder Absicherungssysteme vor. Schmidt diskutiert am nächsten Dienstag (7. Februar) in Brüssel auf dem Europäischen Milchgipfel zum Thema «Agrarpolitik nach 2020 - Was erwartet die Milch.» Im vergangenen Jahr hatten Tiefstpreise für Milch den Landwirten zu schaffen gemacht.