Lange Schlange am «Tillj»: Ansturm auf Kita-Plätze

erschienen am 13.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Die Leipziger Kita «Tillj» ist zwar noch im Bau - doch der Andrang ist bereits enorm. Etwa 450 Menschen standen am Samstag Schlange, um den Antrag für einen der begehrten Plätze zu stellen. «Das habe ich noch nicht erlebt», sagte Julia Schütze von der Johanniter-Unfall-Hilfe, die Träger der geplanten Kreativkindertagesstätte ist. Die Einrichtung für 45 Krippenkinder und 120 Kindergartenkinder soll im August öffnen. Wegen steigender Geburtenzahlen und zahlreicher Zuzüge haben es Eltern in Leipzig nicht leicht, für ihren Sprössling einen Kita-Platz zu bekommen.

Nach Angaben des Statistischen Amtes der Stadt wächst Leipzig weiter. Zum Jahresende 2016 hatten knapp 580 000 Menschen ihren Hauptwohnsitz in der sächsischen Stadt, etwa 11 800 mehr als ein Jahr davor. Die Zahl der Geburten stieg in dem Zeitraum von gut 6600 auf knapp 6900. Das war die höchste Zahl seit 1990.