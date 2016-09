Lastwagen-Unfall mit zwei Schwerverletzten

erschienen am 27.09.2016



Görlitz (dpa/sn) - Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstag nahe Bautzen fast ungebremst in ein Stauende auf der Bundesautobahn 4 gefahren. Der 49-Jährige und sein 27-jähriger Beifahrer wurden beim Aufprall auf einen stehenden Lastzug schwer verletzt und in ihrem Führerhaus eingeklemmt, wie die Polizei am Dienstag in Görlitz mitteilte. Die beiden Männer wurden in eine Klinik gebracht. Weil der Lkw nach dem Aufprall an einer Steigung zurückrollte, wurde noch ein dritter Laster beschädigt. Die Fahrer der anderen Lkw blieben aber unverletzt. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Salzenforst und Uhyst am Taucher.

Laut Polizei kam es in der Gegenrichtung noch zu einem Auffahrunfall, weil Gaffer die Unfallstelle anschauten. Die Bergung der Lkws dauerte am Abend noch an, die Autobahn in Richtung Dresden blieb voll gesperrt. Auch auf der Umfahrungsstrecke kam es zu Stau. Der Sachschaden liegt nach Polizei-Schätzungen bei mehreren zehntausend Euro.