Lastwagen verliert Schüttgut: A14 bei Leipzig gesperrt

erschienen am 17.05.2017



Leipzig (dpa) - Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 14 bei Leipzig Schüttgut verloren. Am Mittwochmorgen bildete sich deswegen in Fahrtrichtung Dresden ein langer Stau, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zwei Autos wurden vermutlich beschädigt. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.