LastwagenanhÃ¤nger fÃ¤ngt auf A72 Feuer: Fahrer verletzt

Lastwagenanhänger fängt auf A72 Feuer: Fahrer verletzt

erschienen am 08.09.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Beim Brand eines Lastwagenanhängers auf der Autobahn 72 bei Chemnitz ist der 24 Jahre alte Lkw-Fahrer verletzt worden. Nach einem Reifenschaden fing der Anhänger am frühen Mittwochabend Feuer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer brachte den Lastwagen auf dem Seitenstreifen zum Stehen und konnte die Zugmaschine abkoppeln. Geladen hatte der Lkw Gummimatten. Der Mann wurde mit einer Rauchvergiftung ambulant behandelt. Wegen des Einsatzes war die A72 in Richtung Hof bis zum frühen Donnerstagmorgen gesperrt.