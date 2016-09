Lastwagenfahrer in Hoyerswerda tot aufgefunden

erschienen am 28.09.2016



Hoyerswerda (dpa/sn) - Ein 57-Jähriger ist in Hoyerswerda im Führerhaus seines Lastwagens tot aufgefunden worden. Passanten hatten den Mann am Mittwoch in seinem Fahrzeug auf dem Gelände einer Tankstelle entdeckt, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Die Ursache für den Tod des Mannes war zunächst nicht bekannt. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.