Lausitz-Bündnis sieht Chancen für Unternehmen

erschienen am 29.11.2016



Cottbus (dpa) - Viele Lausitzer Unternehmen sehen den Strukturwandel in der Region als Chance, neue Märkte zu erschließen. Als Beispiel nannte die Innovationsregion Lausitz GmbH am Dienstag in Cottbus die Maschinentechnik oder die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien in der Industrie. Gesellschafter des Bündnisses, das den Standort Lausitz wegen des Strukturwandels in der traditionellen Braunkohleregion stärken will, sind die Uni in Cottbus, die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer in der Stadt sowie Wirtschaftsverbände.

Seit der Gründung vor annähernd einem Jahr habe das Bündnis mehr als 70 Zukunftsprojekte in Brandenburg und Sachsen ausgemacht - zehn seien bereits umgesetzt. Aktuell arbeite man an zwölf Projekten, hieß es. Das Bündnis bietet dazu für die Unternehmen Workshops an und will Firmen und Institutionen der Region stärker vernetzen.