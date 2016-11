Lausitz-Bündnis stellt neue Projekte vor

erschienen am 29.11.2016



Cottbus (dpa) - Annähernd ein Jahr nach der Gründung will das Bündnis Innovationsregion Lausitz neue Projekte vorstellen. Heute wollen die Akteure in Cottbus zudem eine Bilanz zur bisherigen Arbeit ziehen. Das Netzwerk besteht aus der Uni in Cottbus, der dortigen Handwerkskammer sowie Industrie- und Handelskammer und Wirtschaftsverbänden. Ziel ist es, den Standort Lausitz mit Blick auf den Strukturwandel zu stärken. Es gibt in der Region mehrere solcher Initiativen, die zum Teil auch vernetzt sind.