Lausitzer Baggerseen: Kristallklar, aber nicht rein

Die Bergbaufolgeseen in der Lausitz sind schon jetzt ein beliebtes Touristenziel nicht nur fĂŒr Sachsen. Aber es gibt in fast der HĂ€lfte der 36 grĂ¶ĂŸeren Seen Probleme mit der WassergĂŒte. Nun soll ein Schiff Abhilfe schaffen.

Am großen Strand des Partwitzer Sees im Landkreis Bautzen tummeln sich in diesen Tagen so viele Badelustige wie den ganzen Sommer nicht. Die Autokennzeichen auf dem Parkplatz verraten, dass selbst Chemnitzer, Mittelsachsen und Erzgebirger nicht die rund 150 Kilometer Anreise scheuen. Der mit 1100 Hektar WasserflĂ€che sowohl in Sachsen als auch Brandenburg liegende See wird von dem bundeseigenen Unternehmen LMBV seit Jahren saniert - auch fĂŒr die gefahrlose touristische Nutzung. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen und der Wasserspiegel soll noch um etwa einen halben Meter ansteigen. Trotzdem ist Baden, Boot- und Jetskifahren schon erlaubt. Das Wasser wirkt optisch kristallklar, lediglich an den Ufern sind Sandabschnitte und Steinböschungen auffĂ€llig rostrot gefĂ€rbt. Skeptiker mutmaßen zu Recht, dass hier etwas nicht stimmt.

Von Gabi Thieme (Text) und Wolfgang Thieme (Fotos)

erschienen am 31.08.2016



Kleinpartwitz. Das seien eindeutige Hinweise darauf, dass das Wasser zu viel Eisen und Schwefel enthĂ€lt, erlĂ€utert der Sprecher der Lausitzer- und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft LMBV, Uwe Steinhuber. Er nennt es die Spuren der Braunkohleförderung, die zwar lĂ€ngst eingestellt ist, aber chemisch nachwirke. Schwefel und Eisen aus Abraum sorgen nicht nur fĂŒr rostrote StrĂ€nde, sondern zugleich dafĂŒr, dass der pH-Wert im Wasser bei saueren 2,7 bis 3,5 liegt. Schwefel sei nicht gesundheitsschĂ€dlich, anderswo werde er ja sogar fĂŒr Heilzwecke genutzt, sagt Uwe Steinhuber. Doch fĂŒr ein intaktes Ökosystem strebe man dauerhaft einen neutralen Wert zwischen 6,5 und 8 an.

Um das zu erreichen, hat sich der Bergbausanierungsbetrieb fĂŒr mehr als eine Million Euro ein eigenes Schiff bauen lassen. Bereits seit 2007 wurde eine solche Lösung zur GewĂ€ssergĂŒteverbesserung im Kerngebiet des Seenlandes favorisiert. Bislang setzte die LMBV jedoch nur kleinere gemietete Boote zum Kalken ein. Morgen soll es nun fĂŒr den 27 Meter langen Schubverband zur Jungfernfahrt am Partwitzer See "Leinen los!" heißen. Die "Klara" ist ein Sanierungsschiff, das in knapp einjĂ€hriger Bauzeit in der Werft Hermann Barthel in Derben im Jerichower Land gebaut wurde und bereits erste Testfahrten auf der Elbe hinter sich hat. Nun soll "Klara" in zwei Schichten zunĂ€chst auf dem Partwitzer See ihre Runden drehen und dabei tĂ€glich bis zu 300 Tonnen Brandkalk und Kalksteinmehl ĂŒber ein ausgeklĂŒgeltes System im Wasser verwirbeln.

Experten sprechen auch von einem Wasserbehandlungsschiff, mit dem die LMBV als Schiffseigner Neuland betritt. Es ergĂ€nzt die bereits vorhandenen drei festen Wasserbehandlungsanlagen, die nach einem anderen System arbeiten, aber das gleiche Ziel haben. Denn 17 der insgesamt 36 grĂ¶ĂŸeren Bergbaufol-geseen in der Lausitz haben Probleme mit der GewĂ€ssergĂŒte: Sie sind in einem sauren Zustand, darunter viele, die sich noch in der Sanierung befinden. Zu den 19 GewĂ€ssern, wo die Probleme behoben sind, gehören der BĂ€rwalder See als grĂ¶ĂŸte Badewanne Sachsens mit 1300 Hektar FlĂ€che, der Geierswalder und der Senftenberger See sowie nach intensiver Bearbeitung inzwischen auch der Bernsteinsee.

Die LMBV sieht in der Wasserbehandlung der Bergbaufolgeseen eine Generationenaufgabe. "In 10 bis 20 Jahren werden wir vielleicht dauerhaft ein Gleichgewicht erreicht haben", glaubt Steinhuber. Bis dahin wĂŒrden ĂŒberall regelmĂ€ĂŸig Wasserproben genommen und untersucht. "Wir mĂŒssen immer wieder nachjustieren, das ist wie in einem Aquarium. Allerdings wird der Aufwand mit den Jahren geringer", sagt der LMBV-Sprecher.

Die einstigen Abbaureviere, mit deren Sanierung die 1994 gegrĂŒndete bundeseigene LMBV vor reichlich 20 Jahren begann, fĂŒllen sich durch Grundwasser, NiederschlĂ€ge und durch Zuleitungen wie verschiedene Kanalsysteme. Allein in Sachsen entstehen damit Bergbauseen mit einer GesamtflĂ€che von mehr als 7000 Hektar. GrĂ¶ĂŸter See der gesamten Kette wird der in Brandenburg liegende Sedlitzer See mit 1400 Hektar FlĂ€che.