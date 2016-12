Lausitzer Kommunen diskutieren Strukturwandel

erschienen am 09.12.2016



Spremberg (dpa) - Strukturwandel mitgestalten: Lausitzer Kommunen, Landräte und Politiker wollen in Spremberg in Südbrandenburg Ideen zur Zukunft der traditionellen Braunkohleregion diskutieren. Das Bündnis Lausitzrunde lädt heute zu einer Konferenz. Der kommunale Zusammenschluss, den es seit Frühjahr gibt, hatte vor Monaten die Idee eines Staatsvertrags zwischen Bund und den Ländern Brandenburg und Sachsen ins Spiel gebracht, der die Schaffung von alternativen Industriearbeitsplätzen finanzieren könnte. In der Lausitz liegt das zweitgrößte Braunkohlerevier Deutschlands. Es gibt die Befürchtung, dass mit der Energiewende der Region ein Strukturbruch drohen und viele Industriearbeitsplätze verloren gehen könnten.